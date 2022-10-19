До 2026 года забастовок не будет: учителя и минфин пришли к соглашению

Окончательный текст соглашения был передан на утверждение юридического советника правительства.

Между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Об этом сообщает издание News.israelinfo

Стороны достигли компромисса и после длительных переговоров окончательный текст соглашения передали на утверждение юридического советника правительства.

Итак, согласно утвержденным условиям, начинающий педагог будет получать заработную плату в размере 9 тысяч шекелей. Прибавку в 1100 шекелей получат все учителя.

После трехлетнего стажа работы в учебном заведении учитель будет получать единовременную выплату в размере 10 тысяч шекелей за преданность своей образовательной деятельности.

Начинающему директору учебного заведения будут платить 19 тысяч шекелей. Еще стороны согласовали, что 7500 педагогов по определенным дисциплинам будут наняты с персональными договорами.

В периоды праздников в школах будет изменен график работы учителей. Они будут работать в так называемые «исру-хаг», дни, следующие за тремя главными еврейскими праздниками, Песах, Шавуот и Суккот.

Уроки будут проводиться в праздник ЛАГ ба-Омер и в пост «Таанит Эстер», в канун праздника Пурим. Между Йом Киппур и Суккот будет «мост», а учителям дадут два выходных на выбор.

«Курсор» писал ранее, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.