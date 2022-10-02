Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя

День, посвященных педагогам, существует в разных странах мира, однако традиции празднования везде отличаются.

Профессия учителя пользуется наибольшим уважением в Китае. А вот последнюю позицию в рейтинге занял Израиль.

Об этом говорится в отчете организации Global Teacher Status Index, сообщает портал znaj.

Отмечается, что день, посвященных педагогам, существует в разных странах мира, однако традиции празднования везде отличаются.

Так, например, во Франции дарить подарки учителям не принято. Зато в этот день школы устраивают праздничные концерты и обеды, во время которых педагоги могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

В Германии учителя в школах ни при каких обстоятельствах не имеют права принимать подарки дороже десяти евро.

В Америке День учителя празднуется в мае – как и в Украине, дети несут своим наставникам цветы и конфеты.

В Польше ученики самостоятельно не могут дарить подарки своим учителям – это могут расценить как взятку. Поэтому, по традиции, классному руководителю дарят букет цветов и конфеты от имени всего класса.

Как уже говорилось, в Китае профессия учителя пользуется огромным уважением и почетом – поэтому ученики в этот день обязательно организовывают праздничный концерт и благодарят своих педагогов за их старания и труд.

А вот в Аргентине на праздник педагогов и вовсе объявляется всеобщий выходной.

В Индии существует многовековая традиция, когда ученики старших классов меняются со своими учителями местами и сами проводят уроки.

Как сообщал Курсор, задержанный по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних учитель из центра Израиля Хаим Коренштейн в прошлом уже был подозреваемым в совершении аналогичных действий.

Также Курсор информировал о том, что учителей оштрафуют за участие в забастовках.