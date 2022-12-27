Дочь агента Моссада обратилась за помощью в ОАЭ

Сирия отказалась вернуть тело Эли Коэна в Израиль после разоблачения агента в 1965 году.

Софи Бен-Дор, дочь израильского разведчика Эли Коэна, погибшего в Сирии, в понедельник обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой помочь вернуть тело ее отца в Израиль из Сирии.

Об этом сообщает Аруц Шева.

«Я прошу Эмираты, которые занимают большое место на международной арене и в нашей стране, стать посредниками и и договориться с сирийцами о возвращении тела моего отца», — обратилась Софи Бен-Дор через арабский канал i24NEWS к ОАЭ и послу в Израиле.

Израильский агент египетского происхождения успешно внедрился в Сирию. Его деятельность под прикрытием с 1961 по 1965 год ввела его в политический и военный ближний круг страны, но в конце концов он был раскрыт. Коэна приговорили к смертной казни специальным военным судом в Дамаске 8 мая 1965 года, а через 10 дней публично повесили на городской площади Аль-Марджех.

Сирия отказалась вернуть тело Коэна его семье в Израиле. В ноябре 1965 года его жена, Надя Коэн, направила письмо тогдашнему президенту Сирии Амину аль-Хафизу с просьбой вернуть останки ее покойного мужа, но получила отказ.

Год назад семья Коэна обратилась в москву* с просьбой оказать содействие в возвращении тела. В 2021 году в местных СМИ писали, что россия активно ищет останки Коэна на кладбище лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска, где, как предполагается, он был похоронен. Но никакого результата не было.

Две недели назад директор Моссада Давид Барнеа впервые публично обнародовал последнюю телеграмму, полученную от Коэна перед его поимкой. В ней агент Моссада Коэн в самый день своего разоблачения сообщил заседании сирийского Генштаба, состоявшемся накануне вечером с участием тогдашнего президента Сирии Амина аль-Хафеза.

Барнеа сказал: «Эли Коэн был захвачен, потому что его передачи были просто перехвачены. Теперь это факт разведки», — добавил он.

Софи Бен-Дор заявила, что поскольку «россия сейчас очень изолирована в западном мире, то эмиратский канал может быть более эффективным.

Ранее Курсор писал, что в Иране недавно заявили о разоблачении шпионской сети Моссада.