В Иране заявляют о разоблачении шпионской сети Моссада

Разведывательные службы Исламской республики якобы раскрыли заговор Моссада по сбору информации от иранских компаний, сотрудничавших с оборонной промышленностью страны.

Силы безопасности Ирана разоблачили метод вербовки Моссадом и шпионскую сеть организации, которая планировала нанести ущерб оборонной промышленности в Иране.

Об этом сообщает портал Maariv со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что разведывательные службы Ирана якобы раскрыли заговор Моссада по сбору информации от иранских компаний, сотрудничавших с оборонной промышленностью страны.

«Моссад нанял специального посредника, который представился «главой компании по запасным частям» и начал контактировать с рядом иранских компаний и иранских сотрудников. После этого брокер, выступавший в роли агента Моссада, пригласил своих сослуживцев на семинар в Малайзию, где познакомился с другим агентом Моссада», — говорится в сообщении.

Так, расследование показало, что агент занимал должность директора компании Triple A Industries, которая была создана в Сингапуре в 2017 году, и с тех пор начала налаживать отношения с израильскими компаниями, поставляющими углеродное волокно, сплавы и другие металлы.

«Соратники … участвовали в различных выставках, следили за научными конференциями и определяли потребности новейшей оборонной промышленности Ирана», — утверждают в иранской разведке.

Также, согласно сообщению, на более позднем этапе сотрудники компании «Triple A Industries» уже начали знакомиться с продавцами и важными операциями в компаниях, работающих в сфере оборонной промышленности в Иране.

«Эта компания начала проводить конференции и мероприятия в различных странах, таких как Турция, Венгрия, Оман и Грузия, где укрепились личные отношения между иранскими новобранцами и рабочими. Однако следствие утверждает, что спецслужбы Ирана внимательно следили за различными поездками в эти страны и сумели отследить сеть», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.