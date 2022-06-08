Дочь заместителя мэра Шефарама погибла в результате взрыва автомобиля

Джохара Ханифс, дочь заместителя мэра арабского города Шефарама на севере Израиля, погибла во вторник вечером, когда на въезде в город со стороны трассы 781 взорвалась машина.
Об этом сообщает Israel National News.
28-летняя Ханифс скончалась на месте происшествия. Полиция установила блокпосты в этом районе и ищет подозреваемых, но еще не провела аресты.
Сотрудники полиции подтвердили, что автомобиль принадлежал Ханифс, и что расследуются несколько версий. На следствие наложен запрет на молчание.
Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.
Также мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Хлеб в Израиле снова подорожает. Пекарня Berman’s Bakery стала первой в стране, которая уведомила своих клиентов о новых ценах — и этот скачок существенен.