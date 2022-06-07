В Израиле за издевательство над животными будут сажать на 5 лет

Министр финансов и председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман прокомментировал в своем аккаунте в Facebook убийство собаки ее владельцем в Нетании, отметив, что его партия представила законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

«Чтобы положить конец этому сложному явлению, наказание должно быть более значительным и суровым, поэтому депутат Кнессета Юлия Малиновски и члены партии НДИ внесли законопроект по этому вопросу, который, как ожидается, будет поставлен на голосование в ближайшие недели».

Либерман добавил: «Я ожидаю, что все члены Кнессета проявят чуткость, отложат в сторону все политические соображения и проголосуют за этот важный закон. Они говорят, что животные — наши лучшие друзья, пришло время доказать, что это не только слова, но и дела».

Курсор писал ранее, что Либерман поддержал законопроект о запрете палестинского флага.