«Доктор Хаус» снимется в популярном израильском сериале

Звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Ночной администратор» Хью Лори снимется в израильском шпионском триллере «Тегеран», потому что Apple TV+ продлил сериал на третий сезон.

Об этом сообщает Deadline.

63-летний британский артист сыграет южноафриканского инспектора-ядерщика и присоединится к актерскому ансамблю, в который входят новички Сассон Габай, Бахар Парс и Феникс Рэй. В число возвращающихся звезд входят Нив Султан, которая играет агента Моссада Тамар Рабинян, а также Сахун Тоуб и Шила Омми.

Сюжет повествует о хакерском агенте, который проникает в иранскую столицу под вымышленным именем. Apple TV+ дала зеленый свет производству третьего сезона.

Любопытно, что примерно шесть лет назад Лори принял участие в телевизионной конференции в Израиле, где выразил озабоченность по поводу будущего шпионских фильмов и телевидения. Его беспокоило, что шпионские фильмы и телевидение могут уйти в прошлое.

Моше Зондер, Дана Иден и Маор Кон — соавторы сериала, а Даниэль Сыркин — режиссер. В данный момент в Афинах идут съемки третьего сезона «Тегерана».

«Мы очень рады, что блестящий Хью Лори присоединится к Ниву и невероятно талантливому актерскому составу в новой сюжетной линии, в которой есть все задатки незабываемого сезона, — сказал Морган Ванделл, руководитель отдела международных программ Apple TV+.

Отметим, что Лори получил номинацию на премию «Эмми» за роль в телешоу «Вице-президент» и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 2011 года как самый популярный ведущий актер на телевидении. Его последний фильм, комедийная драма «Личная история Дэвида Копперфилда», вышла на большой экран в 2020 году.

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