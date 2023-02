ДиКаприо встречается с израильтянкой – СМИ

Знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци в компании молодой израильской модели Иден Полани.

Об этом сообщает Daily Mail.

Лишь недавно закончились бурные отношения 48-летнего ДиКаприо с моделью Джиджи Хадид – и теперь журналисты полагают, что у звезды Голливуда новый роман, потому что его заметили в компании молодой и красивой израильтянки.

Он встретился с 19-летней в прошлый вторник. Актер надел простую черную бейсболку, черный бомбер поверх аналогичного цвета рубашки, а также джинсы.

Девушка имеет контракт с агентством ITMODELES, а также, как и многие звезды индустрии развлечений, также ведет популярный Instagram-блог с почти 200 тысячами подписчиков. Полани составила образ из серого костюма в тонкую полоску и простой белой блузки, дополнением к которым стала толстая золотая цепочка.

Пока что точно неизвестно, действительно ли между ними роман или просто дружба, но папарацци утверждают, что они находятся в близких романтических отношениях. По словам журналистов, ДиКаприо выглядел очень довольным и постоянно улыбался.

