Дожди и грозы: какую погоду принесут выходные

После небольшого перерыва в Израиль возвращаются дожди, которые продлятся все выходные дни.

В пятницу погода по всей территории Израиля будет переменно-облачной. В центре страны и на юге ожидаются дожди, в том числе и грозы.

Синоптики опасаются наводнений и паводков в южном и восточном районах. Утром в северных и центральных горах будет дуть сильный восточный ветер.

Температура в целом будет обычной для сезона, однако может быть туман.

В субботу также ожидается переменная облачность. На севере Негева и в центре страны прогнозируются местные дожди и отдельные грозы. Температура без изменений. В ручьях Мизры все еще сохраняется возможность наводнений.

В воскресенье на севере и в центре страны пройдут дожди, местами сопровождавшиеся грозами. На севере Негева ожидается сильный дождь, существует опасение затопления прибрежной равнины. Также есть вероятность наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море. Ночью дожди усилятся и постепенно распространятся на большую часть Негева, вызывая опасения затопления южных и восточных рек. Будет небольшое понижение температуры.

В понедельник от севера страны до Негева ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся отдельными грозами. Есть опасения затопления пострадавших районов. Температура воздуха опустится ниже средней нормы для сезона. С полудня дождь будет постепенно ослабевать.

Курсор ранее сообщал, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений.