Дожди закончились: чего ожидать израильтянам от погоды

Несмотря на окончание дождей, существенного улучшения погоды на выходные ожидать не стоит.

Метеорологи порадовали, что дожди закончились. В пятницу, 30 декабря, осадков не ожидается.

По большей части страны будет малооблачно, но потепления ожидать не стоит — температура существенно не изменится.

В пятницу прогноз такой: в Эйлате – 20°С, в Ашдоде – 20°С, в Беэр-Шеве – 18°С, в Хайфе – 17°С, в Тверии – 20°С, в Иерусалиме – 12°С, в Лоде – 20°С, в Тель-Авиве – Яффо – 21°С.

У побережья Средиземного моря ветер будет достигать 5-15 километров в час, а севернее Нетании ожидается усиление ветра до 75 километров в час у берегов Хайфы. Во внутренних районах ветер может подниматься до 30 километров в час, а в Хайфе — до 50 километров в час. В Эйлате ветер утром будет дуть северный ветер со скоростью до 25 километров в час, а днем — до 30 километров в час. Волны в Средиземном море могут достигать высоты 1 метра.

В субботу, 31 декабря ожидается малооблачная погода, но сильным ветром.

«Курсор» писал ранее, что о погоде в Израиле на 30 декабря.

Также мы сообщали про новый радиолокационный компонент стоимостью 1,4 миллиона шекелей начнет работать с января этого года. Это настоящее спасение для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку Негев является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.