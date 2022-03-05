ДТП на 60 трассе недалеко от Эли: есть пострадавшие

В результате столкновения трех автомобилей — двух израильских и одного палестинского — четырехлетний ребенок получил ранения средней степени тяжести.

В результате столкновения трех автомобилей — двух израильских и одного палестинского — четырехлетний ребенок получил ранения средней степени тяжести.

Столкновение произошло в субботу на трассе 60 недалеко от города Эли, между Маале-Левон и Рехелимом.

Парамедики МАДА совместно с медиками ЦАХАЛа оказали медицинскую помощь пострадавшим и доставили в больницу шесть человек. Среди раненых мужчина и женщина в возрасте 30 лет, они находятся в тяжелом состоянии, четырехлетний ребенок в состоянии средней степени тяжести и три человека получили легкие ранения.

Парамедики МАДА Бецалель Бен Хемо и Дэвид Трахтенберг заявили: «Это было очень серьезное лобовое столкновение с участием еще одного автомобиля. В одном из автомобилей находились пять членов семьи — родители и трое детей. Во втором женщина-водитель, а в третьем автомобиле находились два человека (палестинцы)».

«С помощью пожарных мы извлекли пострадавших из машин, оказали первую помощь на месте и доставили в больницу, родители в тяжелом состоянии, мальчик около четырех лет в состоянии средней степени тяжести, остальные в легком состоянии. Два пассажира были эвакуированы домой».

«Курсор» писал о том, что пожилой мужчина упал в ручей у Мертвого моря и получил сильные травмы. Медики службы МАДА оказали необходимую помощь пострадавшему. Мужчину пришлось забрать в больницу в Беэр-Шеве. Уже там врачи оценили его состояние как критическое.

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