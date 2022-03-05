Пожилой мужчина упал в ручей у Мертвого моря и получил сильные травмы

62-летний мужчина в субботу, пятого марта, упал с высоты нескольких метров в Нахаль-Зоар, недалеко от Мертвого моря. Он угодил в ручей и сильно травмировался в области головы.
На место выехали сотрудники МАДА. Мужчине оказали медицинскую помощь, а затем доставили его в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Его состояние оценили как критическое. Подробности инцидента изучаются.
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