Пожилой мужчина упал в ручей у Мертвого моря и получил сильные травмы

Медики службы МАДА оказали необходимую помощь пострадавшему. Мужчину пришлось забрать в больницу в Беэр-Шеве. Уже там врачи оценили его состояние как критическое.

62-летний мужчина в субботу, пятого марта, упал с высоты нескольких метров в Нахаль-Зоар, недалеко от Мертвого моря. Он угодил в ручей и сильно травмировался в области головы.

На место выехали сотрудники МАДА. Мужчине оказали медицинскую помощь, а затем доставили его в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Его состояние оценили как критическое. Подробности инцидента изучаются.

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