ДТП в Кирьят-Моцкине: одна из столкнувшихся машин перевернулась и убила человека

Тяжелая авария на севере: одна из столкнувшихся машин перевернулась и попала в 51-летнего мужчину, находившегося в соседнем мини-парке для собак. Прибывшая на место бригада МАДА обнаружила его без сознания.

Смертельное ДТП произошло в Крайоте: столкнулись две машины, одна из них перевернулась и наехала на мужчину, находившегося в соседнем собачьем парке. Прибывшие на место бригады МАДА были вынуждены констатировать смерть 51-летнего мужчины.

«Это была серьезная автомобильная авария с участием двух автомобилей и человека, который был ранен одним из них, находившимся в собачьем парке, — заявили фельдшеры МАДА. — Раненый лежал в саду без сознания и страдал от очень тяжелой полисистемной травмы. Мы провели ему реанимационные операции, но травма была критической, и в итоге нам пришлось констатировать его смерть».

Водитель автомобиля застрял в перевернутом на боку транспортном средстве и после сложных спасательных работ был эвакуирован в больницу в удовлетворительном состоянии, добавили они.

Водителю другого автомобиля, получившему легкие ранения, была оказана помощь на месте, он также был доставлен в больницу в легком состоянии.

Полиция заявила, что они «начали расследование обстоятельств смертельного ДТП между автомобилем и гражданином, сидевшим в парке, в результате которого гражданин погиб, а находившиеся в автомобиле люди получили легкие и средние ранения».