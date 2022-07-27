ДТП в округе Биньямин: семь пострадавших, среди них дети

На шоссе 60 в округе Биньямин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь человек.

Возле поселения Маале-Левона в округе Биньямин случилась авария, в результате которой травмы получили семь человек, двое детей находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает издание Maariv.

Известно, что на шоссе 60 столкнулись два автомобиля, в одном из них находилась израильская семья, а в другом два жителя Палестинской автономии.

На место дорожно-транспортного происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА). В результате аварии серьезные травмы получил 7-летний мальчик, его доставили в медицинское учреждение в Иерусалим на вертолете. Медики оценивают его состояние как критическое. Его 12-летняя сестра также находится в больнице в тяжелом состоянии. Их мать и 10-летний брат получили травмы средней тяжести. Еще в машине с ними находился полугодовалый малыш, с ним все в порядке.

Жители Палестинской автономии также получили травмы средней тяжести. Им парамедики оказали первую помощь на месте, а потом госпитализировали в больницу.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на улице Голды Меир произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 13-летний подросток. Его состояние оценивают как тяжелое.

Еще мы писали, что на шоссе 90 в Араве, самой опасной дороге в Израиле, случилось жуткое ДТП. Два легковых автомобиля не смогли избежать лобового столкновения в районе мошава Фаран.