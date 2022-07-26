ДТП в Иерусалиме: автобус сбил 13-летнего подростка

13-летний подросток получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Иерусалиме, сейчас он в больнице.

В Иерусалиме на улице Голды Меир произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 13-летний подросток. Его состояние оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает издание Maariv.

Известно, что подростка, переходившего дорогу, сбил автобус. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и находился без сознания. На место происшествия вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая госпитализировала его в медицинское учреждение «Шаарей Цедек». Медики оценили состояние подростка как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«Курсор» писал ранее, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе номер 67. В результате смертельного ДТП погибла 17-летняя девушка. Кроме того, различные травмы получили еще семь человек. Инцидент произошел на востоке от Зихрон-Яакова.

Еще мы писали, что три столкнувшихся автомобиля севернее перекрестка Ха-Офаким стали причиной гибели четырех палестинцев. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств аварии.

Напомним, что грузовик и две легковушки попали в ДТП на шоссе 90. Одна женщина оказалась в ловушке и погибла. Другая женщина и четверо ее детей были эвакуированы в Сороку. Дорогу из-за аварии пришлось перекрыть.