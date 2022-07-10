ДТП возле Хадеры: полиция рассказала о жуткой детали

Полиция арестовала троих мужчин по подозрению в причастности к инциденту со смертельным исходом и доставила их на допрос в участок ​​Хадеры.

Житель Рахата, которому было 25 лет, был насмерть сбит прошедшей ночью возле промышленной зоны Хадеры. Полиция расследует этот инцидент. Предполагается, что его сбили намеренно.

Инцидент произошел примерно в три часа ночи. На место приехали парамедики МАДА. Они прибыли улицу Тидхар в Пардес-Хане, куда 25-летнего мужчину привезли его друзья. Близкие рассказали, что в этот вечер погибший ввязался в драку. Тогда один из ее участников сел в машину и сбил противника, после чего уехал.

Парамедики достаивли жителя Рахата в больницу «Гилель Яфе». Его состояние было критическим. Через некоторое время врачи констатировали его смерть.

По подозрению в причастности к инциденту полиция арестовала трех мужчин.

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