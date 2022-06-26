В Гиват-Зеэве произошел пожар

17:25, 26 июня 2022
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Пожар огонь фото
Фото: pixabay.com

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую МАДА в 15:18. По предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. По словам соседей, в доме взорвалась дизельная печь, которую пытались разобрать рабочие.

На улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.

Согласно предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. В доме находилась дизельная печь,  которую пытались разобрать рабочие. Однако конкретные причины пожара еще расследуются

Зданию причинен серьезный ущерб. Всего пострадали три человека.  Один мужчина в возрасте 60 лет находится в тяжелом состоянии.  Еще один человек получил травмы средней тяжести. У обоих диагностированы ожоги и отравление дымом. Третий отделался легкими травмами.

Всех доставили в больницы «Хадасса Эйн-Керем» и «Шаарей цедек».

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны.

Наш сайт также информировал, что в Галилее продолжается арабский рэкет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Кальвин
ТЭГИ:
Читайте также