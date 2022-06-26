В Гиват-Зеэве произошел пожар

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую МАДА в 15:18. По предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. По словам соседей, в доме взорвалась дизельная печь, которую пытались разобрать рабочие.

На улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.

Согласно предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. В доме находилась дизельная печь, которую пытались разобрать рабочие. Однако конкретные причины пожара еще расследуются

Зданию причинен серьезный ущерб. Всего пострадали три человека. Один мужчина в возрасте 60 лет находится в тяжелом состоянии. Еще один человек получил травмы средней тяжести. У обоих диагностированы ожоги и отравление дымом. Третий отделался легкими травмами.

Всех доставили в больницы «Хадасса Эйн-Керем» и «Шаарей цедек».