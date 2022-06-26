В Гиват-Зеэве произошел пожар

На улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.
Согласно предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. В доме находилась дизельная печь, которую пытались разобрать рабочие. Однако конкретные причины пожара еще расследуются
Зданию причинен серьезный ущерб. Всего пострадали три человека. Один мужчина в возрасте 60 лет находится в тяжелом состоянии. Еще один человек получил травмы средней тяжести. У обоих диагностированы ожоги и отравление дымом. Третий отделался легкими травмами.
Всех доставили в больницы «Хадасса Эйн-Керем» и «Шаарей цедек».
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.
Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны.
Наш сайт также информировал, что в Галилее продолжается арабский рэкет.