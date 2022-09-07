Два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами

Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

Ученые продолжают искать способы, которые помогут избавить мир от коронавирусной инфекции. Группа исследователей из Тель-Авивского университета в ходе экспериментов обнаружила два антитела, которые способны нейтрализовать известные штаммы COVID-19, в частности штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Микробиолог Наталья Фройнд рассказала, что идентифицированные ею антитела могут обеспечить дополнительную защиту от коронавируса, которую сегодня дают бустерные прививки. То есть в будущем потенциально эти антитела могут сделать дополнительные прививки ненужными для вакцинированных людей.

По ее словам, коронавирусная инфекция вызывает серьезные осложнения, и, если ввести антитела в первые дни после заражения, можно остановить распространение вируса в организме.

Микробиолог считает, что при использовании эффективного лечения антителами, населению не придется предоставлять бустерные дозы каждый раз, когда появляется новый штамм заболевания.

По словам Фрейнда, на техническом уровне причина успеха двух антител, по-видимому, заключается в том, что они связываются с другой частью спайкового белка коронавируса, чем большинство других.

«Согласно нашим выводам, эффективность первого антитела, TAU-1109, в нейтрализации штамма «Омикрон» составляет 92%, а в нейтрализации штамма «Дельта» — 90%. Второе антитело, TAU-2310, нейтрализует вариант «Омикрон» с эффективностью 84% и вариант «Дельта» с эффективностью 97%», — говорится в сообщении.

К слову, антитела получили название TAU, потому что они были идентифицированы в Тель-Авивском университете.

«Курсор» писал ранее, что найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81%.