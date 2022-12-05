В Бней-Браке произошла драка между водителями автомобиля и скутера

20:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
бней-брак фото
Фото: Википедия

Подозреваемого уже задержали для проведения допроса.

Появилось видео, на котором водитель скутера напал на водителя автомобиля в Бней-Браке, используя свой шлем.

Подозреваемого уже задержали для проведения допроса.

Ранее мы рассказывали, что в результате теракта возле гробницы Рахили (южная окраина Иерусалима) пострадали два офицера израильской пограничной службы. Правоохранители утверждают, что примерно 40 участников беспорядков начали блокировать дороги, бросать камни и самодельные взрывные устройства в полицию, работающую в общине ПА Аида недалеко от Вифлеема и гробницы Рахили.

Одного из раненых офицеров доставили в медцентр Шаарей Цедек в Иерусалиме, а второй получил необходимую помощь на месте. Бойцы пограничной службы применили стандартные методы пресечения, в том числе стрельбу. В будущем ожидаются аресты.

«Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии 29-летнюю женщину ранили камнями, брошенными в ее машину на трассе 505. Пострадавшая продолжила управлять авто до тех пор, пока медики не оказали ей помощь, после чего доставили в медцентр Бейлинсон с осколочными ранениями лица.

Помимо этого в Иерусалиме несколько сотрудников медицинского учреждения АЛИН, которое предназначено для детей-инвалидов, подозреваются в сексуальных домогательствах по отношению к одному из пациентов. Надругательства могли продолжаться несколько месяцев.

На время расследования работников отстранили от их служебных обязательств. О случае домогательства стало известно после того, как заметили, что пациент и один из сотрудников установили отношения ненормального характера.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.