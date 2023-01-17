Два судьи БАГАЦа будут баллотироваться в председатели Верховного суда после ухода Хают

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При этом будут учитывать систему старшинства.

Судья Йосеф Элрон объявил во вторник, что намерен баллотироваться на пост председателя Высокого суда Израиля, который всегда придерживался системы старшинства. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Согласно этой системе единственным кандидатом на эту должность является самый высокопоставленный член совета. В данном случае самым старшим членом является судья Ицхак Амит. Это станет возможно лишь после ухода на пенсию Эстер Хают. «Курсор» сообщал, что к антиправительственным протестам присоединяются айтишники.

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Автор материала: Рами Мадрих