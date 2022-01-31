Две женщины, работающие в детском саду, обвиняются в нападении на шестерых младенцев

Параллельно с обвинительным актом было подано ходатайство о запрете подозреваемым работать с несовершеннолетними до завершения уголовного дела в отношении них.

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинения в магистратском суде города против двух воспитателей, работающих в детском саду в центре Израиля.

Об этом сообщает 7 канал.

Подозреваемыми оказались: Гила Зараби, 42 года, из Кфар-Сабы; и Офри Гроссман, 31 год, из кибуца Ортал. Эти двое подозреваются в издевательствах над шестью маленькими детьми, о которых им было поручено заботиться, когда они работали в «Хабаит Шел Гари» в Герцлии.

В мае 2019 года двое подозреваемых поиздевались над детьми в возрасте от 14 до 22 месяцев. Они с силой поднимали младенцев и бросали их на матрасы, а иногда закрывали им лица, из-за чего детям было трудно дышать. Они также тащили младенцев через комнату или поднимали спящих младенцев и бросали их на матрац и с силой толкали младенцев к матрацам.

В одном случае Гроссман поставила ногу на одного из детей, чтобы убедиться, что ребенок не сдвинется с матраса. В других случаях Зараби бросал детей на пеленальный столик так, что их головы ударялись о пеленальный столик.

Параллельно с обвинительным актом было подано ходатайство о запрете подозреваемым работать с несовершеннолетними до завершения уголовного дела в отношении них.

Ранее Курсор сообщал, что в израильском детском саду на Кипре подтверждена вспышка смертельно опасной инфекции.

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