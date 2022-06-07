Двое несовершеннолетних арестованы по подозрению в нападении на силовиков в Восточном Иерусалиме

Задержанные подростки были отправлены в полицейский участок для допроса и дальнейшего расследования.

Бойцы тайного подразделения пограничной полиции арестовали двух подростков, которые подозреваются в том, что бросали камни в машины службы безопасности и пограничную машину в Сильване и Рас-эль-Амуде в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает Maariv.

Обыск, проведенный в районе инцидента, выявил две бутылки с краской, которые якобы предназначались для того, чтобы бросить их в машины службы безопасности и силы полиции. Подозреваемые, несовершеннолетние с востока города, были задержаны и вместе с находками доставлены для полицейского расследования.

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