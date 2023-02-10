Египет опасается эскалации между Израилем и ПА в Рамадан

Представители Египта считают, что сдерживать эскалацию в 2023 году будет сложнее, чем обычно.

Египет активизировал переговоры между Израилем и палестинцами, опасаясь эскалации в Иудее и Самарии в преддверии месяца Рамадан.

Об этом сообщает maariv.

В рамках переговоров в Каир прибыли делегации ХАМАСа и Исламского джихада. Два египетских чиновника заявили, что Каир считает, что ситуация может выйти из-под контроля, особенно в свете отношения палестинцев к израильскому контролю над доступом на Храмовую гору и мечеть Аль-Акса в течение месяца Рамадан, который начнется в конце марта.

Также Египет также обратился к США, чтобы потребовать от Израиля помощи в предотвращении эскалации, и параллельно Каир обратился к Исламскому джихаду.

Два египетских чиновника на условиях анонимности заявили, что Египет понимает, что сдерживать эскалацию в 2023 году будет сложнее, чем обычно. Это связывают с действиями некоторых министров нового израильского правительства.

Делегация во главе с главой Политбюро Исмаилом Хание встретилась в Каире с высокопоставленными представителями египетской разведки и подчеркнула, что «мы не будем молчать о продолжающемся переходе противником красной линии».

В ходе встречи ХАМАС призвал Египет «оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил провокации против палестинцев». Египет передал ХАМАСу международное стремление к спокойствию в Иудее и Самарии, и что американский президент Джо Байден оказывает давление на правительство Нетаниягу, чтобы избежать дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации.

ХАМАС предупредил, что действия ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин приведут не к миру, а к реакции со стороны палестинцев.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС выступил с угрозами из-за повреждения мечети на Храмовой горе.