ХАМАС выступил с угрозами из-за повреждения мечети на Храмовой горе

В эрозийных процессах, которые затронули Храмовую гору и находящиеся там мечети, ХАМАС обвинил израильтян.

Представитель террористической организации ХАМАС в Иерусалиме Мухаммад Хамада обвинил Израиль в том, что со стены мечети «Купол Скалы» на Храмовой горе посыпались камни.

Он опубликовал заявление: «Мы считаем, что сионистская оккупация полностью ответственна за падение камней с западной внешней стороны Купола Скалы».

Хамада отметил, что падение камня «еще раз разоблачает преступление, заключающееся в том, что Израиль продолжает препятствовать реставрационным работам внутри мечети Аль-Акса в течение многих лет», и является предупредительным знаком в отношении мечети Аль-Акса и находящихся там мусульманских охранников.

«Оккупация продолжает систематические раскопки в мечети Аль-Акса, подвергая ее здания и места отправления культа опасности эрозии, трещин и падения камней», — сказал Хамада.

По его словам, «отвратительные преступления оккупации оскверняют святыню Аль-Аксы и являются провокацией чувств народа и исламской нации, которые придут на помощь Иерусалиму и Аль-Аксе».

Хамада подчеркнул, что «палестинский народ встанет стеной в защите Иерусалима и мечети Аль-Акса во что бы то ни стало».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС и Исламский джихад раскритиковали соглашение Судана о нормализации отношений с Израилем.

Также мы информировали, что ХАМАС выступал с угрозами из-за действий Бен-Гвира.