Эхуд Барак опубликовал скандальные публикации на тему нацизма

«Протесты не прекратятся», — написал Барак в посте, но впоследствии удалил его.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в пятницу сравнил усилия президента Ицхака Герцога по посредничеству между коалицией и оппозицией из-за скандальной судебной реформы с действиями Запада против нацистской Германии.

Об этом сообщает jns.

Барак поделился в социальных сетях изображением головы президента Герцога, наложенной на тело бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, которого больше всего помнят за подделку Мюнхенского соглашения, позволившего Гитлеру аннексировать часть Чехословакии в обмен на «мир в наше время».

«Протесты не прекратятся», — написал Барак в посте, который впоследствии был удален.

Барак является яростным критиком премьер-министра Биньямина Нетаниягу и играет ведущую роль в еженедельных протестах против усилий правительства по реформированию судебной системы.

В прошлом месяце Герцог сказал, что «глубокие» разногласия по поводу судебной реформы разрывают страну на части, и пообещал работать над предотвращением конституционного кризиса.

«Я уважаю всех, кто спорил и вмешивался, протестовал и демонстрировал, и я ценю общественное участие в этих важных дебатах. Я уважаю критику в свой адрес, но сейчас я сосредоточен на двух важнейших ролях, которые, как мне кажется, я выполняю как президент в этот час: предотвращение исторического конституционного кризиса и прекращение продолжающегося раскола в нашей стране», — сказал президент.

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