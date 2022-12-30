Новое правительство проявляет признаки фашизма — экс-премьер-министр

По словам Эхуда Барака, в будущем, возможно, дело дойдет до «ненасильственного восстания».

Бывший премьер-министр Эхуд Барак в пятницу, 30 декабря, обвинил новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу в стремлении свергнуть израильскую демократию и сказал, что оно проявляет «признаки фашизма».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что, выступая на церемонии вступления в должность своего преемника на посту начальника штаба АОИ Амнона Липкина-Шахака, который умер в 2012 году, Барак сказал, что, если Верховный суд окажется не в состоянии защитить Израиль и его демократию от ультраправой коалиции, граждане Израиля должны устроить «ненасильственный бунт», чтобы подавить его.

«Как человек, который хорошо знал Амнона, я могу предположить, что он сказал бы об этом правительстве — что оно было приведено к присяге на законных основаниях, но явно действует незаконно», — сказал Барак.

По его словам, «это правительство совершает переворот в Израиле на наших глазах с его расизмом, коррупцией, уничтожением системы правосудия, политизацией полиции и подрывом субординации в ЦАХАЛе».

«Те, кто стремится избежать уголовных процессов, объединились с расистскими мессианами, которые искажают иудаизм, сионизм и гуманность. … Они разрушают демократию», — заявил Барак.

Как сообщал Курсор, Бени Ганц категорически осудил поведение членов оппозиции во время приведения к присяге нового правительства.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей».