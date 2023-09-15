Экономисты озвучили новый индекс потребительских цен в Израиле

Опубликованная статистика удивила даже экспертов.

В августе 2023 года индекс потребительских цен неожиданно вырос на 0,5%, в то время как экономисты предсказывали рост на 0,4%. Годовая инфляция также оказалась выше ожидаемой и увеличилась с 3,4% в июле до 4,1% в августе.

Об этом сообщает "Детали".

Однако это произошло в связи с техническими факторами, так как из расчета инфляции за последние 12 месяцев был исключен отрицательный индекс августа прошлого года.

Стоит отметить, что уже третий месяц подряд, начиная с мая, индексы оказываются ниже прогнозов экономистов. В мае индекс потребительских цен вырос всего на 0,2%, что стало полным сюрпризом для аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 0,5%-1%. В июне индекс не изменился, также удивив экономистов, ожидающих рост от 0,1% до 0,3%. В июле индекс вырос на 0,3%, при ожидаемом росте на уровне 0,4%-0,5%.

Данные, опубликованные 15 августа, также показали снижение цен на жилье на 0,1% в июне-июле 2023 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. За последний год цены на жилье в стране выросли на 3,2%, что составляло 7,6% рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Особенно отмечается снижение цен на новые квартиры, которые упали на 0,4% в июне-июле 2023 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. За последний год цены на новые квартиры выросли на 2,6%.

Также стоит отметить, что арендная плата в индексе потребительских цен выросла на 0,7%. Для тех, кто продолжает арендовать жилье, арендные цены выросли на 3,8%. Аренда для новых контрактов увеличилась на 8,4%.

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