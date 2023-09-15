Сколько израильтян испытывают психическое напряжение из-за роста цен - опрос

Большая часть наших граждан не верит, то в следующем году ситуация изменится.

Около 80 процентов жителей Израиля испытывают психическое напряжение из-за роста цен и увеличения стоимости жизни. Это является ростом по сравнению с результатами аналогичного опроса в январе, когда таким напряжением страдали 68,5 процента респондентов.

Об этом пишет «Двар ха овдим б’Эрец-Исраэль».

Из общего числа опрошенных, 80,9 процента сообщили об увеличении своих расходов на продукты питания, 57,9 процента отметили рост коммунальных услуг, 54,9 процента заявили о повышении затрат на содержание автомобилей, а у 50,5 процента увеличились расходы на одежду и обувь.

Кроме того, респонденты также отметили увеличение расходов на жилье (аренда или ипотека), культурные мероприятия, туризм и отдых, лекарства и медицинские услуги, мебель и товары для дома, связь (сотовый телефон, интернет), общественный транспорт, секции и кружки для детей, а также на образование детей.

Исследование также выявило, что значительная часть населения пострадала от повышения процентных ставок, которое было предпринято для сдерживания роста цен. 29,8 процента респондентов заявили, что им приходится платить больше за ипотеку, у 28,4 процента проценты за месячный остаток на счете в банке увеличились, а 23,7 процента пришлось отказаться от кредитов, которые они хотели взять.

По результатам исследования, 74,6 процента опрошенных считают, что стоимость жизни будет продолжать расти и в следующем году, в то время как только 5,4 процента полагают, что она снизится.

Опрос был проведен Институтом геокартографии во второй неделе сентября. В нем приняли участие 503 респондента старше 18 лет, которые составляют репрезентативную выборку взрослого населения Израиля, пользующегося интернетом. Максимальная статистическая погрешность составляет 4,38 процента.

Напомним, опрос показал, сколько израильтян удовлетворены своей жизнью в еврейском государстве.