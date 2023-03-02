Экс-чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Гнездилову признали виновной в сутенерстве

Теперь спортсменку будут судить по всем предъявленным следствием обвинениям.

Мировой суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор израильской спортсменке Светлане Гнездиловой, управлявшей сетью публичных домов в Гуш-Дане и Шароне.

Об этом сообщает «Детали«.

Согласно обвинению, экс-чемпионка мира по легкой атлетике переоборудовала частные квартиры в публичные дома, которые работали под видом массажных салонов.

«Бордели работали систематически, организованно и по четким правилам, написанным Гнездиловой», — говорится в обвинительном заключении.

По версии следствия, в каждом «массажном кабинете» была установлена «дежурная», которая за 12-часовую смену обслуживала до 20 клиентов.

«Полностью или частично обнаженными они делали посетителям массаж. Заканчивался «сеанс» половым актом. С посетителя брали за это 250 шекелей. 150 из них шли в карман Светлане Гнездиловой», — указано в сообщении.

Также силовики считают, что в преступной деятельности участвовал и муж спортсменки Вячеслав. Предполагается, что свои доходы они легализовали через фирму по аренде недвижимости.

Так, Светлана Гнездилова и ее супруг были задержаны в июне 2020 года. Им предъявили обвинение в вербовке обманным путем девушек из стран СНГ для занятий проституцией в Израиле. За каждую прибывшую девушку организаторы платили вознаграждение посредникам – 1 тысячу долларов. Кроме того, Гнездилова обвиняется в сокрытии доходов, размер которых исчисляется миллионами шекелей. Сегодня суд признал Гнездилову виновной в связи с предъявленными обвинениями.

Ранее прокуратура предъявила 46-летнему предпринимателю из Рамат-Гана Исраэлю Ору обвинение в совершении сексуальных преступлений против пяти женщин. Мужчина устраивал вечеринки и подмешивал женщинам наркотики. После этого он совершал против них сексуальные преступления, пользуясь их беспомощностью.