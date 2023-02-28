Предприниматель из Рамат-Гана устраивал вечеринки и подмешивал женщинам наркотики

Во вторник, 28 февраля, прокуратура предъявила 46-летнему предпринимателю из Рамат-Гана Исраэлю Ору обвинение в совершении сексуальных преступлений против пяти женщин.

Об этом пишет издание «Детали».

Пострадавшие подали против бизнесмена жалобы в полицию. Следствие установило, что Ор устраивал у себя дома вечеринки, на которые приглашал молодых женщин. Предприниматель угощал их напитками, в которые добавлял наркотические вещества. После этого он совершал против них сексуальные преступления, пользуясь их беспомощностью.

«Курсор» писал ранее, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован в аэропорту Бен-Гурион после того, как служба безопасности обнаружила более 10 литров ГБЛ, также известного как жидкий экстази, который, как известно, используется в качестве наркотика для изнасилований.

Еще мы писали, что в Окружной суд Тель-Авива предъявили обвинение Мехди Бархаме, 34-летнему жителю города, после того, как он украл у женщины деньги и изнасиловал пострадавшую в ее доме.

Напомним, что 30-летний житель Бейт-Шемеша был задержан в понедельник, 27 февраля, по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении подростка. Задержание произошло после того, как несовершеннолетняя жительница города обратилась с заявлением в полицию.

Читайте также, что депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех от крайне правой партии «Оцма Иегудит» подала официальную жалобу на группу полицейских, которые, по ее словам, подвергали ее сексуальным домогательствам во время противостояния в Самарии.