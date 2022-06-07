Экс-глава Моссада: Израиль чрезмерно нейтрален к россии

По словам бывшего главы Моссада, несмотря на сильный натиск и критику со стороны как США, так и всего Запада, «Израиль почти совсем не изменил своей позиции» в чрезмерно нейтральном отношении к россии.

И израильское правительство, и оппозиция «морально заблудились» в своей позиции по поводу вторжения россии в Украину, заявил во вторник бывший директор Моссада Тамир Пардо на конференции Института политики еврейского народа, посвященной морали в иностранных делах.

«Израиль запутался из-за интересов безопасности», — сказал он. «Израиль думал, что может извлечь выгоду из двух разных миров».

Пардо, который недавно стал одним из руководителей программы по геополитике JPPI, сказал, что, несмотря на сильное давление и критику со стороны США и всего Запада, «Израиль почти не изменил своей позиции», сохраняя излишне нейтральное отношение к россии и отказываясь в течение длительного периода времени оказывать Украине помощь, не ограничиваясь гуманитарными мерами.

Более того, оппозиция в Израиле до странности тихая, и «ее вообще не существует» по вопросу Украины, сказал он.

«В Кнессете не было ни одной публичной дискуссии по этому вопросу», — сказал Пардо.

Он также критикует Израиль за отказ предоставить даже оборонительное военное снаряжение, «такое как шлемы и другие виды щитов» от нападения, в течение длительного периода войны.

Курсор ранее писал, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о новой отправке самолета с гуманитарной помощью в Украину.

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