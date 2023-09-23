Экс-министр юстиции Саар дал оценку будущему соглашению с Саудовской Аравией

По словам политика, договоренности с Саудовской Аравией отвечают национальным интересам Израиля.

Бывший министр юстиции, депутат Кнессета Гидеон Саар дал оценку будущему соглашению о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Саара, если договоренность, достигнутая с Саудовской Аравией, будет хорошей, то оппозиция поддержит это соглашение. Но после этого он добавил: в ходе переговоров по соглашению до сих пор звучат тревожные детали и опасения.

«Соглашение с Саудовской Аравией отвечает национальным интересам Израиля — оно важно для израильской экономики и наших отношений с арабским и мусульманским миром. Однако определенно есть тревожные вещи, и в политической жизни такого не бывает «любой ценой», — сказал Саар.

Он добавил, что «заявления Саудовской Аравии об обогащении урана на своей территории с полным запасом топлива вызывают тревогу и приведут к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке». По мнению экс-министра юстиции, позиция Израиля по этому вопросу недостаточно сильна.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал специальное интервью CNN во время своего визита в США, в ходе которого заявил, что вполне вероятно, что соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией будет достигнуто в ближайшее время.

Также мы писали о том, что бывший министр юстиции, депутат Кнессета Гидеон Саар прокомментировал ситуацию в сфере внутренней безопасности в Израиле.