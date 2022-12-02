Экс-премьер-министр дал оценку назначению Бен-Гвира министром нацбезопасности

По словам Эхуда Олмерта, заявление начальника Генштаба Авива Кохави «недвусмысленно отражает ценности и принципы, в соответствии с которыми происходит управление армией и гражданским обществом».

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт прокомментировал конфликт между начальником Генштаба Авивом Кохави и депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром по поводу инцидента в Хевроне.

Об этом сообщает портал Maariv.

По мнению Ольмерта, заявление начальника штаба было уместным, хотя и несколько запоздалым, но оно «недвусмысленно отражает ценности и принципы, в соответствии с которыми происходит управление армией и гражданским обществом».

«Хулиган из Хеврона, который собирается стать министром национальной безопасности, … подстрекает без остановки. Поведение солдата, ударившего левого активиста, … отражает происходящее на наших глазах ухудшение во всем, что касается стабильности правил поведения, к которым мы привыкли», — заявил экс-премьер.

Как сообщал Курсор, в связи с избиением левого активиста в Хевроне, ЦАХАЛ отстранил пятерых бойцов и командиров, причастных к данному инциденту. В Армии обороны Израиля сообщили о проведенном расследовании в дивизии Иудея и Самария.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави решительно осудил любое применение насилия, физического или словесного, и заявил, что он серьезно относится к любому проявлению насилия со стороны солдат ЦАХАЛ. Он также намерен в ближайшие дни распространить инструкцию для военнослужащих с указаниями, как себя вести в подобных ситуациях.

Также Курсор информировал о том, что председатель Оцма Иегудит и депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир раскритиковал министра обороны Бени Ганца.

«Виновником инцидента в Хевроне является не генерал-майор батальона «Гивати», день и ночь работающий на народ Израиля, а коварная политика Бени Ганца, бросающего солдат ЦАХАЛа. Критика Бени Ганца ‒ да. Критика генерал-майор ‒ категорически нет», ‒ заявил Бен-Гвир.