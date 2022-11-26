Избиение активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы

Солдаты, обвиняемые в применении насилия к харедим в Хевроне, заявляют, что первыми подверглись нападению и были спровоцированы.

В связи с избиением в пятницу левого активиста в Хевроне, ЦАХАЛ отстранил вечером 26 ноября пятерых бойцов и командиров, причастных к данному инциденту.

В Армии обороны Израиля сообщили о проведенном расследовании в дивизии Иудея и Самария.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави решительно осудил любое применение насилия, физического или словесного, и заявил, что он серьезно относится к любому проявлению насилия со стороны солдат ЦАХАЛ. Он также намерен в ближайшие дни распространить инструкцию для военнослужащих с указаниями, как себя вести в подобных ситуациях.

Вместе с тем солдаты, попавшие на видео во время нападения на левых активистов, утверждают, что на кадрах показана только часть инцидента.

Военнослужащие заявили, что пассажиры-харедим из туристического автобуса попросили сфотографироваться с солдатами, но после этого люди спровоцировали солдат и нападали на них.

Инцидент произошел на дороге, ведущей из Кирьят-Арбы к Пещере Патриархов, в районе Бейт-Хашалом, в доме, который несколько лет назад был куплен и заселен евреями.

Начальник штаба заявил: «Командиры Армии обороны Израиля и их солдаты должны решительно и наилучшим образом выполнять свои задачи, сохраняя ценность человеческого достоинства и государственности. Процедуры и инструкции предоставляют солдатам свободу действий для выполнения их миссии, но им не разрешается применять силу без необходимости, и им не разрешается действовать насильственно. Источник силы ЦАХАЛа в том, что это профессиональная и ориентированная на миссию, моральная и государственная армия».

Лидер «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир сказал: «Я знаю крайне левых людей, которые приезжают в Хеврон, они часто оскорбляют солдат, проклинают их и много раз нападают на них. Но в данном случае люди не провоцировали солдат и не причиняли им вреда».

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