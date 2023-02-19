Экс-президент Франции Николя Саркози посетил Стену Плача в Израиле

Французский бывший лидер Николя Саркози посетил Стену Плача в Иерусалиме вместе с супругой и дочерью.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

В Израиле Саркози лично встретили главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович и генеральный директор Фонда наследия Стены Плача Мордехай Элиав.

Элиав провел с Саркози личную молитву и объяснил важность этого места для истории Иерусалима. После этого Саркози и его жена оставили записку между камнями Стены Плача и посетили ее туннели.

Николя Саркози был 23-м президентом Французской республики с 2007 по 2012 годы. Кроме этого, он был князем Андорры и гроссмейстером ордена Почетного легиона. Он занимал различные министерские посты в правительстве Франции с 1993 по 2007 годы и был лидером правящей партии «Союз за народное движение» с 2004 года.

В 2012 году он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции, а с 2014 года стал лидером оппозиционной партии «Союз за народное движение», позже переименованной в «Республиканцы».

«Курсор» писал о том, что Саркози был признан виновным в коррупции и скандале с прослушкой в 2021 году. Тогда его признали виновным виновным по делу о финансировании избирательной кампании и приговорили к году домашнего ареста. Суд разрешит 66-летнему бывшему главе государства отбывать наказание под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения.

Напомним, в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт. Пострадавшего израильтянина ранили в спину. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу. 15-летнего арабского террориста уже нейтрализовали.