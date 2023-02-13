В Иерусалиме возле Стены Плача произошел теракт: первые подробности

В Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Пострадавшего израильтянина ранили в спину. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу. 15-летнего арабского террориста уже нейтрализовали.

По сообщению МАДА звонок о ножевом ранении поступил на горячую линию в 15:54.

«Медики и парамедики MАДА оказывают медицинскую помощь на месте 20-летнему мужчине, находящемуся в полном сознании с ножевым ранением в состоянии легкой-средней степени тяжести», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее мы рассказывали об ухудшении состояния здоровья 42-летнего Авраама Палая, который в прошлую пятницу, 10 февраля, в результате автомобильного теракта в Иерусалиме, потерял двоих детей.

Известно, что Авраам получил тяжелые ранения во время происшествия и его госпитализировали сначала в больницу «Хадасса Хар ха-Цофим», а после в «Хадасса Эйн-Керем». Его дети, 6-летний Яаков и 8-летний Ашер, погибли. Старший брат погибших мальчиков, 10-летний Мойше, получил легкие травмы и был выписан из больницы на следующий день после теракта. Жена Авраама Плая находится на пятом месяце беременности.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня, 13 февраля, специальное подразделение под прикрытием «мистааравим» провело в Шхеме операцию, в ходе которой были задержаны двое террористов, причастных к убийству израильского военнослужащего Идо Баруха.

Преступники пытались оказать ожесточенное сопротивление и начали перестрелку, в ходе которой одного террориста нейтрализовали, а еще двоих ранили. Затем спецназ выпустил по дому, в котором были подозреваемые, противотанковую ракету, после чего террористы сдались.

По итогам операции удалось арестовать Авкамеля Гури и Усама Тавила. У них изъяли две автоматические винтовки М-16, которые, согласно версии следствия, использовали в совершении теракта.

Помимо этого в этот понедельник в Негеве молодой человек примерно 20 лет получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение «Сорока».