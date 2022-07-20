Экс-руководителя авиакомпании El-Al посадили на 12 лет за контрабанду кокаина

Окружной суд Тель-Авива приговорил к 12 годам тюремного заключения бывшего руководителя отдела безопасности авиакомпании El-Al за доставку в Израиль огромной партии кокаина.

Бывший руководитель отдела безопасности израильской авиакомпании El-Al Рами Йогев получил 12 лет тюремного заключения за то, что участвовал в контрабанде более 50 килограммов кокаина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Полиция Израиля, которая назвала этот инцидент одним из самых серьезных дел о наркотиках в стране, выяснила, что экс-руководитель авиакомпании организовал доставку 54 килограммов наркотиков в Израиль из Южной Африки на самолете компании.

Он был задержан и признал себя виновным в организации транспортировки неизвестного ему вещества в Израиль в обход таможенного досмотра и других проверок.

Известно, что под его руководством в страну прибыло три партии кокаина весом 18 килограммов каждая.

По мнению суда, мужчина злоупотребил своим положением и позволил передать чемоданы без надлежащего досмотра в обмен на 10 000 долларов за каждый

Йогев был осужден по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения преступления и по трем пунктам обвинения в импорте наркотиков. Его не только приговорили к длительному тюремному заключению, но и изъяли принадлежащие ему средства.

«Курсор» писал ранее, что кокаин и марихуана на сумму в миллионы шекелей были конфискованы у контрабандистов на границе Египта с Израилем солдатами ЦАХАЛа.

Еще мы писали, что 36-летний гражданин Израиля был задержан сотрудниками полиции Украины — он изготавливал и продавал наркотике в Киеве.