Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что в столице Украины задержан израильтянин, у которого изъято 2 кг кокаина.
Известно, что задержанный — 36-летний гражданин Израиля, уроженец российской федерации*. Его обвиняют в организации поставки и незаконном сбыте кокаина в особо крупных размерах.
В ходе обысков в автомобиле, в доме задержанного и в помещении, где изготавливались наркотики, было изъято около 2 кг кокаина, около 3 700 долларов США, 8 тысяч гривен, оборудование для производства и упаковки наркотиков, два предмета, похожие на огнестрельное оружие, 21 патрон, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, документы с признаками подделки.
«Стоимость изъятых наркотиков составляет около 11 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!