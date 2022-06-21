В Киеве арестовали израильтянина с двумя килограммами кокаина

36-летний гражданин Израиля был задержан сотрудниками полиции Украины — он изготавливал и продавал наркотике в Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что в столице Украины задержан израильтянин, у которого изъято 2 кг кокаина.

Известно, что задержанный — 36-летний гражданин Израиля, уроженец российской федерации*. Его обвиняют в организации поставки и незаконном сбыте кокаина в особо крупных размерах.

В ходе обысков в автомобиле, в доме задержанного и в помещении, где изготавливались наркотики, было изъято около 2 кг кокаина, около 3 700 долларов США, 8 тысяч гривен, оборудование для производства и упаковки наркотиков, два предмета, похожие на огнестрельное оружие, 21 патрон, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, документы с признаками подделки.

«Стоимость изъятых наркотиков составляет около 11 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.