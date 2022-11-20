Экс-судья БАГАЦа: Известный человек пытался ударить меня в синагоге

Судья Верховного суда в отставке Эльяким Рубинштейн, который работал заместителем председателя Верховного суда, секретарем правительства и генеральным прокурором, рассказал об инциденте с применением насилия, жертвой которого он стал.

Об этом сообщает Israel National News.

«Известный человек пытался ударить меня в синагоге. Я не буду называть имен, но это кто-то из государственного сектора», – поделился Рубинштейн в ходе беседы с Галеем Цахалом (Радио ЦАХАЛа) Нетанелем Семриком.

Интервью было снято на судейском этаже здания Верховного суда. Судья в отставке также рассказал о своей работе по прекращению расизма в Израиле и обсудил новое правительство и новые законы, над которыми ведется работа.

По его словам, он обеспокоен нынешней ситуацией, а также высказался о назначенном министром общественной безопасности депутата Кнессета Итамаре Бен-Гвире.

«Я могу только молиться, чтобы ради нас Бен-Гвир действительно изменился, как он утверждает», – сказал Рубинштейн.

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