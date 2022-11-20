Криминальные разборки: в дом Йоси Мосли бросили шумовую гранату

Полиция расследует нападение на дом криминального авторитета в Сабионе, во время которого загорелись автомобили.

В воскресенье ночью перед домом главаря криминальной группировки Йоси Мосли в Сабионе подожгли две машины, а во двор кинули светошумовую гранату.

По информации полиции, пострадавших в происшествии нет.

Мосли находится под арестом с 1о августа, ожидая окончания судебного разбирательства по подозрению в вымогательстве и угрозах в отношении двух бизнесменов в ЮАР.

Полиция начала расследование сегодняшнего инцидента.

Ранее Курсор писал, что в аэропорту «Бен-Гурион» задержали главаря криминальной группировки. Согласно данным правоохранителей, он является главарем одной из криминальных группировок и проходит подозреваемым по делу «Арабская весна», расследование которого ведется с 2017 года.

Также мы информировали о стрельбе возле Хеврона: два человека получили ранения. В воскресенье утром в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш.

Наш сайт писал, что появились кадры ожесточенных столкновений в Хевроне. Поселенцы не удовлетворились шествием по арабской улице в установленных полицией и армией границах, и прорвались в палестинский квартал.

Кроме того, редакция писала, что в аэропорту задержаны нелегалы, переодевшиеся в харедимных евреев. Сотрудники аэропорта пресекли попытку нелегального въезда в страну жительниц Грузии, которые представлялись харедимными еврейками.