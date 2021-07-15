Эксперт: правительство нанесло серьезный ущерб израильской промышленности

По словам руководителя отдела труда и кадров Объединения промышленников, адвоката Михаль Ваксман-Хили, действия прошлого правительства под руководством Биньямина Нетаниягу по введению карантинных ограничений нанесли серьезный урон израильской промышленности.

В частности, Михаль Ваксман-Хили сообщила, что правительство в периоды высокой заболеваемости COVID-19 не советовалось с руководством промышленных предприятий и профсоюзами рабочих перед тем, как ввести карантинные ограничения.

Об этом сообщает сайт Давар.

Так, представитель профсоюза работников промышленной отрасли привела пример, когда в правительстве решили возложить ответственность по расходам на оплату труда сотрудников, отправленных в карантин на самих работников и их работодателей.

Представители профсоюза вынуждены подавать иск в БАГАЦ с требованием отменить правительственное решение.

По словам Михаль Ваксман-Хили, в правительстве также не предоставляли четких указаний по поводу ограничений для сотрудников, которые не вакцинировались от COVID-19.

Так, это вынудило руководство промышленных предприятий и самих сотрудников обращаться в суды для решения трудовых споров.

Адвокат раскритиковала тогдашнее правительство под руководством Биньямина Нетаниягу за отсутствие попыток наладить диалог с представителями промышленности, а также игнорирование призывов использовать альтернативные механизмы социальной защиты вместо механизма неоплачиваемых отпусков.

«Это пример, когда игнорирование проблем, плавающих на поверхности, нанесло большой ущерб. Они просто не слушали нас, а того, что делается сейчас недостаточно, и уже слишком поздно», – отметила Михаль Ваксман-Хили.

Курсор уже сообщал, что Беннет обещает стремительную победу над штаммом Дельта.