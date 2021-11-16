Эксперты: израильская вакцина может покончить с эпидемией COVID-19

По словам ведущих израильских специалистов, передовые технологии, которые использовались при разработке израильской вакцины от COVID-19 BriLife, могут помочь окончательно побороть заболеваемость в стране и приблизить победу над пандемией в мире.

По словам гендиректора фармацевтической компании из США NeuroRx Джонатана Джавитта, при разработке израильской вакцины от COVID-19 были использованы инновационные технологии, способные лучше бороться с коронавирусом, чем существующие аналоги.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Компания NeuroRx получила эксклюзивные права на разработку, производство и продвижение израильской вакцины BriLife.

Журналисты издания со ссылкой на новые данные сообщают, что израильский препарат способен более эффективно противостоять новым мутациям и существующим штаммам коронавируса.

По предварительным данным клинических испытаний, только один из 200 участников инфицировался коронавирусом после применения вакцины.

Руководитель отделения клинических исследований медицинского центра Хадасса, профессор Йоси Карако отметил, что пока к опубликованным данным стоит относиться с осторожностью, однако они вселяют надежду.

«Мы выбрали подход, который, с одной стороны, современный, а с другой — более консервативный и менее смелый, чем выбрали другие производители вакцин», – подчеркнул один из ведущих разработчиков вакцины, профессор Шмуэль Шапира.

Вакцина израильского производства полностью использует спайковый белок коронавируса, что позволяет иммунной системе обнаружить больше целей для нейтрализации инфекции в случае заражения.

При этом спаковый белок коронавируса в оболочке из живого вируса везикулярного стоматита также имеет возможность эволюционировать, что позволяет вакцине противостоять новым мутациям коронавируса в дальнейшем.

«Мы считаем, что эта вакцина может создать определенный уровень тканевого или слизистого иммунитета в дополнение к просто обеспечению нормального иммунного ответа антителами», – заявил Джонатана Джавитт.

Однако некоторые эксперты обеспокоены отсутствием исчерпывающей информации о побочных эффектах израильской вакцины.

Однако Йоси Карако подчеркнул, что частота побочных эффектов вакцины BriLife намного ниже, чем у вакцин Moderna и Pfizer, а сами побочные эффекты менее серьезны.

Завершающие испытания вакцины должны пройти зимой в Грузии и в Израиле. Часть из 700 тыс не вакцинированных ни чем израильтян будут принимать в них участие.

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