Высокопоставленный чиновник минздрава: никто не будет принуждать родителей вакцинировать детей

Глава Департамента общественного здравоохранения Шарон Альрой Прайс сообщила, что принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет.

Альрой-Прайс отметила, что в минздраве готовы представить риски, которые могут быть вызваны как самой болезнью COVID-19, так и вакцинацией от нее.

Об этом сообщают Детали.

«У нас нет намерения принуждать или обязывать родителей, наша цель – представить данные наиболее прозрачным и наглядным образом: каковы риски в случае болезни и какие риски связаны с вакцинацией. И каждый родитель должен сделать выбор», – заявила глава Департамента общественного здравоохранения.

По мнению профессора Надава Давидовича, необходима широкомасштабная информационная кампания, чтобы убедить родителей вакцинировать своих детей.

«Половина родителей, а может, и чуть больше очень хотят сделать детям прививки. Есть также родители, которые категорически против этих вакцин, но я думаю, что их меньшинство. Третья группа – это сомневающиеся родители, и я думаю, что с ними необходимо провести большую разъяснительную работу», – отметил Давидович.

Курсор уже сообщал, что Нахман Эш рассказал о четвертой вакцинации от коронавируса.

Израиль дал зеленый свет вакцинам против COVID для детей 5-11 лет. Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш заявил в воскресенье вечером, что Израиль одобрил вакцину Pfizer от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы. Премьер-министр Нафтали Беннет, а также главы минтуризма и минздрава Ницан Горовиц Йоэль Развозов согласились разрешить вакцинированным Спутником V туристам въезжать в Израиль при условии прохождения серологического теста.

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