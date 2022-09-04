Эксперты рассказали, готов ли Израиль к вспышке гриппа и коронавируса зимой

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время заняться подготовкой системы здравоохранения к возможной вспышке гриппа и коронавируса.

Сообщается, что 4 сентября Министерство здравоохранения планирует обсудить уровень готовности здравоохранения к зиме в связи с возможной вспышкой коронавируса одновременно со вспышкой гриппа уже в октябре. В частности, будет обсуждаться использование вакцин, адаптированных к штамму «омикрон».

Об этом пишут «Детали».

Кроме того, в ближайшие две недели Минздрав планирует рассмотреть вопрос об отмене изоляции для больных коронавирусом. Сторонники такого решения утверждают, что около 80-90 процентов населения уже переболели вирусом и большинство привито, поэтому опасность заболеваний в тяжелой форме снижается. К тому же, все равно нет надзора за соблюдением карантина.

Однако есть противники данного решения, среди которых и высокопоставленные чиновники в Минздраве. По их мнению, опрометчиво идти на такой шаг перед зимой, поскольку прогнозируется очередная волна заболеваемости, и еще непонятно, какой именно будет штамм.

В то же время Минздрав поручил больницам отменить обязательный тест на коронавирус для каждого пациента в связи со снижением показателей заболеваемости.

Ранее «Курсор»писал о том, что в Израиле на этой неделе было зафиксировано 94 случая госпитализации людей в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции.