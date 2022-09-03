Впервые с июня число тяжелых случаев COVID-19 упало ниже 100

В Израиле на этой неделе было зафиксировано 94 случая госпитализации людей в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Также эксперты другими показателями распространения болезни.

Согласно информации, обнародованной 2 сентября, в пятницу, падение тяжелых случаев ниже 100 произошло в стране впервые с июня этого года. Всего в больницы попали 94 человека в тяжелом состоянии, 33 из которых были в критическом состоянии.

Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на Минздрав.

В четверг в Израиле зарегистрировали 10 239 случаев заражения, что несколько больше, чем в среду – 9 965 случаев. Кроме этого, во время этой недели число новых ежедневно регистрируемых случаев упало ниже 1000, что произошло впервые с декабря минувшего года.

Всего количество умерших из-за COVID-19 в стране с начала пандемии равняется 11 620 людям, 11 из которых скончались за последние 7 дней. В последнее время происходили колебания количества положительных тестов на коронавирус, но в целом эксперты отмечают тенденцию сокращения случаев заболеваний в Израиле.

Ранее ученые назвали еще одну болезнь, которую может спровоцировать коронавирус.

Также «Курсор» сообщал о популярной среди женщин пищевой добавке, повышающей риск коронавируса.

Кроме этого, суд лишил лицензии на медпрактику в Израиле известного врача-антипрививочника.