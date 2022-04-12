Экспорт оружия Израиля достиг рекорда в 11,3 млрд долларов

По данным Минобороны, рекордный рост экспорта оружия израильского производства в 2021 году вызван возросшим мировым спросом.

Министерство обороны сообщило, что объем ежегодного экспорта оружия Израилем в 2021 году достиг новых рекордных значений на фоне увеличения мирового спроса на оружие израильского производства.

Управление международного оборонного сотрудничества министерства (SIBAT), отчиталось, что в 2021 году объем оборонного экспорта составил 11,3 млрд долларов, по сравнению с 8,3 млрд долларов в 2020 году.

Глава SIBAT бригадный генерал Яир Кулас сказал: «Израильский оборонный экспорт впервые достиг двузначных цифр и вырос на 55% за два года».

Европейские страны приобрели 41% от общего объема экспорта оружия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 34%, а Северной Америки — 12%, сообщили в Минобороны.

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Редакция публиковала информацию, что Папа Римский может посетить Израиль в июне. Ватикан рассматривает возможность визита Папы Римского Франциска в Иерусалим.