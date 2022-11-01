Экзитпол «12 канала»: Ликуд набирает 30 мандатов, Еш Атид получает 24

22:56, Сегодня
Новости Израиля, Выборы в Кнессет
выборы в израиле фото
Фото: depositphotos.com

На третьем месте «Религиозные сионисты» с 14 мандатами и на четвертом — «Государственный лагерь» с 11 мандатами.

Согласно результатам экзит-полла, проведенного сегодня вечером, 1 ноября, «12 каналом», мандаты в Кнессете XXV созыва распределятся следующим образом:
  • Ликуд — 30 
  • Еш атид – 24
  • Религиозный сионизм — 14
  • Государственный лагерь — 11
  • ШАС – 10
  • Яадут ха-Тора – 7
  • Авода – 6
  • МЕРЕЦ – 5
  • РААМ — 5
  • НДИ – 4
  • ХАДАШ-ТААЛ — 4

Отметим, что к завтрашнему утру должны быть известны результаты подсчета 70% голосов, что даст уже более-менее достоверные результаты. Явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 66,3% избирателей. Проголосовали 4,4 млн израильтян. Это на 5,4% выше, чем на прошлых выборах.

«Курсор» писал ранее, что победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалами.

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