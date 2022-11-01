Экзитпол «12 канала»: Ликуд набирает 30 мандатов, Еш Атид получает 24

Согласно результатам экзит-полла, проведенного сегодня вечером, 1 ноября, «12 каналом», мандаты в Кнессете XXV созыва распределятся следующим образом:
- Ликуд — 30
- Еш атид – 24
- Религиозный сионизм — 14
- Государственный лагерь — 11
- ШАС – 10
- Яадут ха-Тора – 7
- Авода – 6
- МЕРЕЦ – 5
- РААМ — 5
- НДИ – 4
- ХАДАШ-ТААЛ — 4
Отметим, что к завтрашнему утру должны быть известны результаты подсчета 70% голосов, что даст уже более-менее достоверные результаты. Явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 66,3% избирателей. Проголосовали 4,4 млн израильтян. Это на 5,4% выше, чем на прошлых выборах.
«Курсор» писал ранее, что победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалами.