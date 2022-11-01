Экзитпол «12 канала»: Ликуд набирает 30 мандатов, Еш Атид получает 24

Ликуд — 30

Еш атид – 24

Религиозный сионизм — 14

Государственный лагерь — 11

ШАС – 10

Яадут ха-Тора – 7

Авода – 6

МЕРЕЦ – 5

РААМ — 5

НДИ – 4

ХАДАШ-ТААЛ — 4

Отметим, что к завтрашнему утру должны быть известны результаты подсчета 70% голосов, что даст уже более-менее достоверные результаты. Явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 66,3% избирателей. Проголосовали 4,4 млн израильтян. Это на 5,4% выше, чем на прошлых выборах.

«Курсор» писал ранее, что победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалами.