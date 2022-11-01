Опубликованы экзитполы выборов в Кнессет

22:13, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: depositphotos.com

Появились результаты 12 канала.

По результатам экзитпола 12 канала, «Ликуд» провел в Кнессет 30 мандатов. У партии «Еш атид» 24 мандатов. На третьем месте «Религиозные сионисты» с 14 мандатами.

Далее идут «Лагерь государственников» с 11 мандатами, у ШАС 10, у «Еврейства Торы» 7 . Авода получила 6 мандатов, НДИ всего 4 , МЕРЕЦ 5 . Арабские партии Хадаш-ТААЛ и РААМ получили соответственно 4 и  5. Не прошли в Кнессет «Еврейский дом» во главе с Аелет Шакед, арабская партия «Балад». Лагерь Нетаниягу получает 61 мандат (благодаря успеху Смотрича и Бен-Гвира), а лагерь его противников 55.

По экзитполу канала КАН:

  • Ликуд — 30
  • Еш атид — 22
  • Религиозные сионисты — 15
  • Лагерь государственников — 13
  • ШАС — 10
  • «Еврейство Торы» — 7
  • Авода -5
  • НДИ -5
  • МЕРЕЦ -4
  • Хадаш-ТААЛ -4

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