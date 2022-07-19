El Al планирует открыть рейсы в Токио и Мельбурн

Израильская авиакомпания планирует реструктурировать свой бизнес на фоне подорожания топлива, а также открытия неба над Саудовской Аравией — El Al планирует летать в Токио и Мельбурн.

Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. рассматривает возможность запуска прямых рейсов в Токио и Мельбурн. Израильский перевозчик объявил о запуске этих маршрутов в 2019 году, но планы были отменены после вспышки пандемии Ковида. Несмотря на рост стоимости авиатоплива, эти маршруты теперь считаются более экономически выгодными с учетом предстоящего открытия воздушного пространства Саудовской Аравии для всех пассажирских самолетов, летающих в Израиль и из Израиля.

Новые маршруты станут частью целого ряда изменений, направленных на адаптацию компании к международным путешествиям после пандемии. El Al уже объявила о прекращении полетов в Брюссель, Варшаву и Торонто с конца октября.

Авиакомпания также переносит свою штаб-квартиру из Нью-Йорка в Майами и рассматривает возможность закрытия своих представительств в Австрии, Нидерландах, Италии, Германии, Украине и Индии и замены их внешним Генеральным агентом по продажам (GSA). Якорные офисы в США, Великобритании и Франции останутся открытыми. Лиат Яхав, глава представительства «Эль Аль» в Париже, была назначена для изучения этого вопроса и возможного перевода сотрудников «Эль Аль» в этих офисах в GSA.

Курсор ранее писал, что пилоты авиакомпании Эль-Аль начали прогуливать рейсы. Спрос на полеты в мире сейчас высокий, но два года коронавирусных ограничений тяжело повлияли на «Эль-Аль». Многие работники были уволены, в настоящий момент персонал снова нужно искать и нанимать.