El Al запускает новые авиарейсы после введения безвиза с США

Израильтяне смогут чаще ездить в Америку, поскольку авиакомпания вводит дополнительные маршруты.

В связи с включением Израиля в программу безвизового въезда в Соединенные Штаты, национальная авиакомпания El Al планирует добавить дополнительные рейсы в Нью-Йорк в 2024 году.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

С начала июня следующего года El Al добавит ежедневные рейсы в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Это приведет к увеличению количества ежедневных рейсов в аэропорты Джона Кеннеди и Ньюарка до шести в день и 33 в неделю.

Правительство США объявило о включении Израиля в программу безвизового въезда (VWP) с 30 ноября. Это быстрое развитие событий стало прорывом, и El Al готовится увеличить частоту рейсов в связи с ожидаемым ростом спроса. Генеральный директор компании, Дина Бен-Тал Ганансия, отметила, что Нью-Йорк давно является одним из основных направлений для израильтян.

По проведенному заказом авиакомпании опросу среди израильтян, планирующих поездку за границу, выяснилось, что только 30% из них имеют въездные визы в США, а 40% из тех, кто рассматривает возможность полета в Штаты, считают получение визы одной из главных преград.

Согласно опросу, если израильтяне смогут въезжать без визы, готовность посетить США увеличится на 20%. Исследование также показало, что для 65% респондентов Нью-Йорк является самым популярным направлением, за ним следует Лос-Анджелес с долей 13%.

В целом, начиная с июня следующего года, El Al будет выполнять 49 еженедельных рейсов в Соединенные Штаты, включая прямые рейсы из Тель-Авива в Лос-Анджелес, Майами и Бостон. Также запланировано добавление маршрута во Флориде в апреле. Кроме того, El Al недавно установила стратегическое сотрудничество с компанией Delta для расширения возможностей подключения в США, что позволит увеличить количество мест и расширить маршрутную сеть компании.

"Курсор"также информировал, какие нюансы нужно знать израильтянам после введения безвиза с США.